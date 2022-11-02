رحلات الصحفيين.. وزارة عمور تكشف: الأمر يتعلق برحلات لصحفيين أجانب

2022-11-02 / 10:36
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هبة بريس - الرباط

ردت وزارة السياحة، على جدل تنظيم 61 رحلة لفائدة الصحفيين خلال السنة الجارية.

وفي هذا الصدد، كشفت الوزارة أن الأمر يتعلق بالرحلات الإستكشافية لمختلف الوجهات السياحية المغربية التي ينظمها المكتب الوطني المغربي للسياحة لفائدة الصحافيين الأجانب المستقدمين من مختلف الاسواق المصدرة للسياح من أجل الاطلاع على مختلف المنتوجات السياحية بصفة عامة وعلى وجه الخصوص فنون الطبخ المغربي، الانشطة الترفيهية والرياضية كالكولف والرياضات البحرية.

وأضافت الوزارة، أن هذه الرحلات تمكن من إنتاج محتويات ترويجية ذات جودة عالية منتجة من طرف الصحافيين الأجانب المختصين لنشرها في البلدان الأجنبية عبر منابر إعلامية ذات صيت عالمي .

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