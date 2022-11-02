بالأرقام: ارتفاع أسعار صناعة الأغذية والبلاستيك والخشب

هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا قدره 0,1 في المائة خلال شهر شتنبر 2022 مقارنة مع شهر غشت 2022.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر شتنبر، فقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن تزايد الأسعار ب 0,2 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية” و ب0,1 في المائة في “صنع منتجات من المطاط و البلاستيك”؛ وتراجع الأسعار ب 0,3 في المائة في قطاع “التعدين” وب 0,5 في المائةفي “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب و الفلين” وب 0,1 في المائة في “الصناعة الكيماوية” و”صناعة الملابس”.

كما عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية” ارتفاعا قدره 0,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2022.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعي “إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر شتنبر 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0