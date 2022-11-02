عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يؤشر على تعيينات بمناصب المسؤولية بالأمن الوطني

2022-11-02 / 09:56
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هبة بريس

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح المركزية بمديرية الموارد البشرية.

وتندرج هذه التعيينات في سياق ديناميكية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية المصالح المركزية المكلفة بالتدبير الإداري للموارد البشرية الشرطية، وذلك عبر التداول على مراكز المسؤولية وإسنادها لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات عمل المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد شملت التعيينات الجديدة، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة، من بينها رؤساء مصالح العطل والحالة المدنية والمعاشات التابعة للقسم المركزي للانقطاعات، فضلا عن رئيس مصلحة الاستقبال والدعم التابعة لقسم الدراسات والقضايا القانونية، ثم رئيس مصلحة القضايا التأديبية التابعة لقسم التأديب بنفس المديرية المركزية.

وقد تم الحرص في تعيين هاته الأطر الأمنية على اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط الشخصي، وذلك ليتسنى للمسؤولين الأمنيين من الجيل الجديد تنزيل مخططات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

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