بوريطة: الملك يدعو تبون للحوار في الرباط
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، ناصر بوريطة، أن الملك محمد السادس وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة المغرب، من أجل “الحوار”.
وحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس في حوار مع الوزير، كشف بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي “لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة”، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.
وأعرب بوريطة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في القمة، عن أسفه “لعدم تلقي أية إجابات عبر القنوات الملائمة”.
وأضاف “لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر”، مشيرا إلى أن اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات.
8 تعليقات
المغرب لا يتودد لأحد وإنما يري أن مصلحة الشعبين هي الاندماج والتعاون في المستقبل..
الاهم من كل هذا هو الحب والمودة والأخوة بين الشعبين ولا يكمن ان يغير ذلك اي جهة انشاء الله..
الشعوب هي المتضررة من غلق الحدود وليست الحكومات او المسؤولين..
الملك محمد السادس نصره الله وايده يفتح الحوار مرة أخرى للجزائر..
نتمنى عودة العلاقة بين البلدين الشقيقين..
دول المغرب العربي يجب ان تتحد في ظل الظروف الراهنة التي يمر منها العالم..
اللهم اجمع بيننا وبين الشعوب العربية والإسلامية بالخير لما فيه من خير للبلاد والعباد ..
(وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)