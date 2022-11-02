طقس الأربعاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية بصفة عامة، بطقس حار نسبيا بكل جنوب البلاد والسهول الداخلية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الشمالية والوسطى، مع تناثر حبات من الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 6 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و 16 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و19 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستظل درجات الحرارة خلال النهار، كما هي أو ستعرف بعض الانخفاض.

أما البحر فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0