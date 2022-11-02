رصاصة تنهي حياة الرابور الأمريكي “تيكوف”

2022-11-02 / 09:32
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هبة بريس

تعرّض مغني الراب الأمريكي تيكوف Takeoff لإطلاق نار، صباح يوم أمس الثلاثاء، في ناد للبولينج في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية أودى بحياته.

وقُتل تيكوف عضو فرقة “ميجوس” Migos واسمه الأصلي عندما كان يسهر رفقة أحد أعضاء فرقته، بحسب موقع “تي إم زي” المتخصص في أخبار المشاهير.

وتلقت الشرطة قرابة الثانية والنصف فجراً بلاغاً عن إطلاق نار في نادٍ للبولينج ومقتل شخص، حيث أصيب في الحادث شخصان آخران بجروح ونقلا إلى المستشفى.

ولد تيكوف في 18 يونيو 1994،إذ كان عضواً في فرقة “ميجوس” للراب مع عمه كوافو Quavo وابن عمه أوفسيت Offset المتزوج حالياً من مغنية الراب الأمريكية كاردي بي Cardi B.

وذاع صيت فرقة “ميجوس” المتحدرة من أتلانتا عام 2013 بأغنيتها “فيرساتشي” التي أعاد مزجها مغني الراب الكندي دريك.

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