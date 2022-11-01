أمن طنجة يداهم مستودعا ويحجز “غاز الضحك”

2022-11-01 / 23:05
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هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، من حجز شحنة من مادة “أكسيد النتروس” الكيميائية، التي يشتبه في حيازتها وتهريبها لأغراض التخدير.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية بمستودع كائن بمنطقة “حومة الشوك” بمدينة طنجة، وأسفرت عن حجز مجموعة من العلب الكرتونية المهربة التي تحتوي على 520 قنينة من مادة “أكسيد النتروس” من سعتي 2.2 و3.3 لتر، والمعروفة بغاز الضحك، الذي يشتبه في استعماله في التخدير عوضا عن مجال استخدامه الطبيعي.

وتجري حاليا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، وذلك لتحديد مصدر هذه الشحنة والمتورطين المحتملين في تهريبها وتخزينها بغرض استعمالها في التخدير.

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