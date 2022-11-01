ضبط قيادي ب ” الجماعة ” متلبس بممارسة الجنس داخل سيارته
هبة بريس
اوقفت مصالح الشرطة القضائية المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته في حي شعبي بمدينة مكناس بين حي التولال وجماعة دار أم السلطان.
وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المصالح الأمنية بمكناس، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهما على أنظار العدالة للبت في المنسوب إليهما._ تقول الزميلة الاحداث _
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21 تعليقات
اكتبوا عن الذين نهبوا المغرب،والعائلات التي تحتكر ثروات البلاد والعباد،وعن الغلاء الفاحش وعن الصحة والتعليم اللذين أصبحا في خبر كان،ووجب على الأجهزة الأمنية أن تكون حاضرة وحازمة مع عتاة المجرمين وبائعي المخدرات وكبار البزناسة..وهذا ما لا يحدث..