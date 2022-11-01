ضبط قيادي ب ” الجماعة ” متلبس بممارسة الجنس داخل سيارته
هبة بريس
اوقفت مصالح الشرطة القضائية المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته في حي شعبي بمدينة مكناس بين حي التولال وجماعة دار أم السلطان.
وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المصالح الأمنية بمكناس، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهما على أنظار العدالة للبت في المنسوب إليهما._ تقول الزميلة الاحداث _
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19 تعليقات
ان جاءكم فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الجنس في كل مكان لماذا التركيز على الجماعة بالضبط وفي هذه اللحظة.
واجهوا الواقع بالحلول هو وليس بتسفيه المواطن والضرب تحت الحزام.
القانون فوق الجميع دون التشهير بأحد حتى يقول القضاء كلمته
كأن جماعة الارهاب العلماني يؤدون صلاة الاستسقاء في الحرم المكي،
علاش زعما ادراج هاد الصفة ديال “المطلقات” في الخبر اثناء الحديث عن المرأة…مقابل عدم ذكر الصفة الاجتماعية للرجل واش مطلق ولا عازب ولا مزوج؟!
من حقهم ممارسة حرياتهم الفردية حتى ولو كانوا ضدها هذه هي الديمقراطية وفلسفة حقوق الإنسان
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.
جماعة الفسق والفساد والانحلال الأخلاقي
الحركة الاخوانية الملتحية غارقة في الفضائح الجنسية….
هدوا على غلاء المعيشة هاد الخزعبلات ما غادي تفيد فوالو
اضن ان الغلاء واستحمار الشعب والنصب والاحتلال وغلاء المواد الضروريه زيت السكر أصعب العدل والاحسان أضن مسؤولين على تصرفاتهم
من ستر عبدا ستره الله يوم القيامة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
هدا مسؤول على العدل و الإحسان ياحصرة الله الله
حسبي الله ونعم الوكيل اللهم سترنا فوق الأرض تحت الارض ويوم العرض عليك اللهم امين
استرو من غي الارض يستركم من في السماء
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم زمن عجيب وغريب اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العضيم
تبارك الله على العدالة و الإحسان لا حولة ولا قوة الا بالله
يعبدوا تا الاصنام شغلنا فيهم الي شغلنا فيه هو الغلاء او مص دمنا دون رحمة… هذه السيناريوهات أصبحت مكشوفة… نريد العدالة الاجتماعية و استغلال ثرواتنا الوطنية التي ندفع من أجلها الضرائب
هذه حرية شخصية ومن حقهم الممارسة ما داما متفقين ولم يتم ذلك بأي اكراه أو عنف…وعلينا الآن البحث عن الفقراء الذين سحقتهم الأزمة والغلاء وليس اصحاب السيارات وماذا يفعلون.