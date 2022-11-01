ضبط قيادي ب ” الجماعة ” متلبس بممارسة الجنس داخل سيارته

هبة بريس

اوقفت مصالح الشرطة القضائية المسؤول الأول عن جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة داخل سيارته في حي شعبي بمدينة مكناس بين حي التولال وجماعة دار أم السلطان.

وتم اقتياد الموقوفين إلى مقر المصالح الأمنية بمكناس، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالتهما على أنظار العدالة للبت في المنسوب إليهما._ تقول الزميلة الاحداث _

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0