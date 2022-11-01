أساءت للدين الإسلام…”فاطمة كريم” تضرب عن الطعام بالسجن
تخوض فاطمة كريم إضرابا عن الطعام “منذ 13 يوما”، وفق ما أفاد مصدر من عائلتها وكالة فرانس برس الثلاثاء، احتجاجا على حكم بسجنها عامين بسبب “الإساءة للدين الإسلامي” على خلفية منشورات على فيسبوك.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن قريبته، المعتقلة منذ منتصف يوليو، “تخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على حكم تعتبره قاسيا”، مشيرا إلى “مخاوف العائلة من تدهور حالتها الصحية”.
وكانت فاطمة كريم (39 عاما)، التي أوقفت في 15 يوليو، أدينت في مدينة واد زم (نحو 150 بالسجن النافذ عامين، بسبب منشورات على فيسبوك تتضمن تعليقات ساخرة حول آيات قرآنية وأحاديث نبوية، اعتُبرت “مسيئة للدين الإسلامي”.
وبعد شهر، تمّ تأكيد هذا الحكم في الاستئناف. وقد اعتذرت عن منشوراتها أثناء محاكمتها، لكنّ ذلك لم يجنبها الإدانة. وأضاف قريبها لوكالة فرانس الثلاثاء “نأمل أن تتم مراجعة الحكم في محكمة النقض”. كما أشار إلى أنها “تقدمت بطلب للاستفادة من عفو”.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ “كلّ من أساء إلى الدين الإسلامي”. لكنّ العقوبة تُرفع إلى خمس سنوات إذا ارتُكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.
24 تعليقات
يحيا العدل 👍
الحمدلله على نعمة الاسلام وبارك الله في القاضي الذي حكم عليها وتحية للشرطة التي القت القبض عليها جزي الله الجميع والمطلوب تشديد العقوبات حتى تكون عبرة
مادامت اعتذرت عن فعلتها الشنيعة هذه اقترح ان يطلق سراحها شرط ان تخضع لمراجعة افكارها وذلك بالحضور لدورات توعية في الدين بإشراف علماء من اهل الاختصاص ثم تعلن بعد ذلك برائتها من تلك الافكار التي تسيئ لمقدسات المملكة. هذه الطريقة كانت لها نتائج جيدة مع سجناء من اصحاب فكر الجماعات الاسلامية المتطرفة التكفيرية حيث ان كثير منهم راجعوا افكارهم الهدامة وتبرؤوا منها بعد نقاش مع علماء. ولا شك ان فكر هذه السيدة فكر متطرف يمس بثوابت هذا البلد و استقرار الامن الروحي لشعبه المسلم ومن تم وجب التعامل معه كخطر يهدد امن وسلامة البلد.وان ابت فسنتين سجنا قلييييلة جدا في حق من استهزأ بالله ورسوله.
واقول لمن يتشدق بحرية التعبير وحرية الاعتقاد انت حر ان تعتقد ما شئت لكن دون ان تستفز 99,99% من هذا الشعب المتشبتين بمقدسات هذا البلد.وحين تبلغون هذه الاغلبية لكم الحق آنئذ ان تشرعوا ما شئتم، ولن يكون لكم ذلك باذن الله حتى يلج الجمل في سم الخياط.
من ارتكب ذنبا وجب عقابه ومثل هذه الضالة من عقوبة الاسلام القتل لانهاارتدت عن دين الاسلامان