This picture shows a view of the entrance and facade of the Court of First Instance in Sale, north of the Moroccan capital, on June 27, 2019. - The trial of men charged over the brutal murder of two Scandinavian hikers resumed on June 27 in Morocco. Danish student Louisa Vesterager Jespersen, 24, and 28-year-old Norwegian Maren Ueland had their throats slit while camping in an isolated area of the High Atlas mountains in December. (Photo by - / AFP)

أساءت للدين الإسلام…”فاطمة كريم” تضرب عن الطعام بالسجن

2022-11-01 / 21:59
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هبة بريس _ وكالات

تخوض فاطمة كريم إضرابا عن الطعام “منذ 13 يوما”، وفق ما أفاد مصدر من عائلتها وكالة فرانس برس الثلاثاء، احتجاجا على حكم بسجنها عامين بسبب “الإساءة للدين الإسلامي” على خلفية منشورات على فيسبوك.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن قريبته، المعتقلة منذ منتصف يوليو، “تخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على حكم تعتبره قاسيا”، مشيرا إلى “مخاوف العائلة من تدهور حالتها الصحية”.

وكانت فاطمة كريم (39 عاما)، التي أوقفت في 15 يوليو، أدينت في مدينة واد زم (نحو 150 بالسجن النافذ عامين، بسبب منشورات على فيسبوك تتضمن تعليقات ساخرة حول آيات قرآنية وأحاديث نبوية، اعتُبرت “مسيئة للدين الإسلامي”.

وبعد شهر، تمّ تأكيد هذا الحكم في الاستئناف. وقد اعتذرت عن منشوراتها أثناء محاكمتها، لكنّ ذلك لم يجنبها الإدانة. وأضاف قريبها لوكالة فرانس الثلاثاء “نأمل أن تتم مراجعة الحكم في محكمة النقض”. كما أشار إلى أنها “تقدمت بطلب للاستفادة من عفو”.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ “كلّ من أساء إلى الدين الإسلامي”. لكنّ العقوبة تُرفع إلى خمس سنوات إذا ارتُكبت “الإساءة” بوسيلة علنية، “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.

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