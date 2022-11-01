الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يهنئ لويس ايناسيو لولا داسيلفا

2022-11-01 / 21:01
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة لويس ايناسيو لولا داسيلفا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الفدرالية للبرازيل.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أطيب متمنياته بموفور الصحة والهناء للرئيس لولا دا سيلفا، وعن أحر تهانئه لفخامته على تجديد الشعب البرازيلي الصديق ثقته في شخصه، راجيا له كامل التوفيق في تحقيق ما يصبو إليه من مزيد الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، يسرني أن أعرب لكم عن اعتزازي بما يطبع العلاقات المغربية البرازيلية من صداقة متينة وتعاون مثمر في مختلف المجالات، مؤكدا لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها بما يستجيب وطموحاتنا المشتركة، لما فيه خير شعبينا، وإسهاما في توطيد جسور التضامن والتكامل جنوب-جنوب

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‫15 تعليقات

  1. مبارك للبرازيل فوز لولا دي سيلفا لفوزه على ربيب الولايات المتحدة.

  3. سبب نجاح دا سيلفا بالانتخابات هو خطأ فادح ارتكبته زوجة خصمه بارتدائها قميصا عليه علم إسرائيل أثناء ممارستها للتصويت وأمام وسائل الإعلام مما أدى أن تعطي الجاليات العربية غالبية أصواتها لصالح دا سيلفا وقد نجح بالفعل بفارق بسيط حققته أصوات الناخبين البرازيليين من أصل لبناني وسوري وفلسطيني وغيرهم

  7. في عهده قام بتوجه دعوة التي قام الملك محمد السادس بزيارة رسمية الل البرازيل

  10. الله يبارك في عمر سيدي محمد سادس الغالي على قلوبنا ملك المغرب السلم وااسلام .

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