ناصر بوريطة

بتعليمات ملكية..”بوريطة”يرأس وفد المغرب بالقمة العربية بالجزائر

2022-11-01 / 19:25
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هبة بريس _ الرباط

بتعليمات من الملك محمد السادس، يترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الوفد المغربي إلى الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية التي افتتحت أشغالها اليوم الثلاثاء بالجزائر.

ويضم الوفد المغربي في القمة أيضا سفير المغرب في مصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالوزارة فؤاد أخريف، ورئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية عبد العالي الجاحظ.

ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من البنود و مشاريع القرارات الخاصة والتي أقرها اجتماع وزراء الخارجية التحضيري وتتعلق بالخصوص بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي، والتضامن مع لبنان ودعمه ، وتطورات الأزمة السورية ، والوضع في ليبيا واليمن ، ودعم السلام والتنمية في السودان ، ودعم جمهوريتي الصومال والقمر المتحدة .

كما يبحث القادة العرب احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث ، والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب .

ومن المنتظر أيضا أن تبحث القمة عددا من القضايا التي تهم العمل العربي المشترك ومسألة أمن الطاقة والغذاء في المنطقة العربية.

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‫8 تعليقات

  2. ونِعم الإختيار من صاحب الجلالة ونعم الرجل ناصر بوريطة رجل المواقف الدولية وفقكم الله

  3. بدون أي مجاملة، ما يقوم به ناصر من مهام تقيلة في الدبلوماسية و الدفاع عن الوطن (بتعليمات و توجيه من جلالة الملك) يستحق التنويه و الشكر

  4. وبكامل التوفيق والسداد للسيد بوريطة لمواجهة عصابة الجزائر الكارثة التي تنصب على العالم

  5. تحية للسيد ناصر بوريطة اسد الدبلوماسية المغربية و نتمنى من السيد الوزير ان يترك لمسته في القمة وان يجعلها تاريخية لا يمكن نسيانها … لخبار فراسكوم

  8. تحية تقدير واحترام لسيد وزير الخارجية بوريطة الذي عرفت في عهده الدبلوماسية المغربية نجاحات كبيرة

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