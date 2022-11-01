هو الذي شتَّته ..” قيس سعيد” يطالب بلم شمل العرب

هبة بريس _ عبد الله عياش

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس تتقاسم العز والكرامة مع الجزائر كما نتقاسمها مع كل الشعوب العربية.

وتابع، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في القمة العربية الـ 31 بالجزائر: “نستشرف المستقبل حتى نتخطى معا بعزيمة واحدة كل الحواجز”.

وأوضح: “نعالج أسباب الفرقة ويمكننا أن نؤسس لمستقبل أفضل في إطار الجامعة العربية “.

وقال سعيد: “يجب أن نخرج بلم الشمل والتكاتف ومواجهة جميع التحديات”. وأضاف: “العديد من الأزمات، ومنها الإرهاب والاتجار بالبشر والتوترات كان لها أبلغ الأثر على البلدان العربية، كما أربكت النظام العربي”، ولذلك فنحن في حاجة لمفاهيم جديدة وطرق جديدة ستعود بالنفع على الإنسانية جمعاء”.

كلمة قيس سعيد تتناقض وسلوكاته التي تدعم الإنفصال حيث جرى قبل اشهر استقباله للإنفصالي ابراهيم غالي في خطوة

عدائية غير مسبوقة تجاه وحدة بلاد جار ”،

الرئيس الذي ساق الكلام في القمة دون ان يدرك انه ” يخدلق ” استفز مشاعر الشعب المغربي قاطبة بل الاكثر من ذلك انه عاكس روح العلاقات الثنائية الإقليمية، ولأواصر الأخوة والتعاون بين البلديين الشقيقين

القرار السياسي لقيس وصف “بالمتهور” ولن يثني الطبقة العاملة المغاربية عن الاستمرار في النضال من أجل تشييد الاتحاد المغاربي الكبير بناء على التاريخ المشترك، لشعوب المنطقة ووحدة مصيرها.

وكم كان قيس سعيد متناقضا وهو يقول “إننا اليوم أمام مشهد دولي جديد ويجب أن نتجاوز المخاض لولادة عالم جديد يعم فيه الأمن والعدالة في كل مكان، كما يجب تجاوز كل التحديات والاستجابة لمطالب شعوبنا عبر توحيد الصفوف ونبذ الانقسام وإيجاد حلول لأي خلاف”.

نعم ..لقد سطر قيس ” توحيد الصفوف ونبذ الانقسام وإيجاد حلول لأي خلاف” وهو يستقبل زعيم جبهة انفصالية بعقر دار تونس التي دخلها الملك محمد السادس كأول قائد عربي يزور “مهد الثورات العربية”، حيث قوبلت هذه الزيارة بترحيب كبير من قبل التونسيين، خاصة بعد تمديده لزيارته وتخصيص إقامته في تونس للترفيه والسياحة داعما بذلك بلد جار خرج لتوه

من فوضى “الربيع العربي

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