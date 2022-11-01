القمة بالجزائر…مصافحة تبون لبوريطة بالزي التقليدي تخلق الحدث
اس.بويعقوبي - هبة بريس
شكل استقبال عبد المجيد تبون ، الثلاثاء، لرئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، حدثا بارزا اليوم في افتتاح القمة العربية بالجارة الشرقية بحسب ما تظهره الصور التي بثتها قناة الجزائر الدولية.
وظهر ناصر بوريطة بالزي التقليدي المغربي ، حيث استقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مصافحة لم تدم سوى ثواني الا انها شكلت الحدث الابرز رغم أنها لم تكن مرفوقة بصورة كما حدث بالنسبة لمسؤولين آخرين .
جدير بالذكر ان ناصر بوريطة كان قد أعلن غياب الملك محمد السادس عن القمة العربية لاعتبارات اقليمية ، حيث حل ممثل الدبلوماسية المغربية بالجزائر يوم السبت الماضي في اطار اللقاء التحضيري للقمة العربية .
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17 تعليقات
الكلب يعرف الوفاء اما العصابة فلا دين ولا ملة لها…!؟
كانت مشاركة جلالة الملك محمد السادس نصره الله مؤكدة لولا تصرفات الصبيانية و لا مبالات لضيف الجزائر ناصر بوربطة الدي همش و المضيقات للوفد المغربي كل هده اامعطيات تدل على أن الجزائر لا تريد فتح صفحة جديدة و طي الخلافات بل تعمل على التفرقة و زرع الفتنة مع الاعداء الملوك رفضوا المشاركة ملكنا كان يستعد لزيارة الجزائر و حضور القمة و لكن تصرفات القادة الجزائرين كانت السبب.
تبارك الله جلابة مغربية و الطربوش الفاسي و البلغة. الهمة و الشأن.
رسائل صامتة بأعلى صوت.
تبارك الله سي بوريطة منور عليهم كاملين شكلا و مضمونا. الأصالة المغربية تعلموا الصواب و الرزانة.
الاسد 🇲🇦💪
صاحب المقص الذهبي
يقول مع راسو كون كان عندي شي وزير بحال هذا
تبون ممصدقش راسو بلي راه بصح ناصر بوريطة واقف معاه
الحظارة المغربية والتاريخ المغربي يمشي على قدمين
بسم الله ماشاء لله عليه همة وشأن
الهمة و الشان و مشيت السبوعة تبارك الله علي سي بوريطة
الجلالب و القوالب 🔥🔥🔥😂
الدم المغربي والأناقة والزي الوطني حماك الله ياوطن بملكها الهمام ومؤسساتنا الشريفة
كان ناوي إزيد الجلابة والطربوش مع الزليج ساعة هجرو ليه بوريطة
أسد من اسود الاطلس
الأسد ناصر قاهر الكراغلة و بوزبال. أحسن وزير الخارجية في تاريخ المغرب.
راه قال ليه هذه جلابة جزاءرية هههههههههه