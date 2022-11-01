نقابة تطالب الحكومة بإقرار دعم استثنائي للفلاحين الصغار
توقفت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عند التداعيات التي طالت صغار الفلاحين ابان جائحة كورونا التي تزامنت مع حالة جفاف .
وأشارت الكونفدرالية في مداخلة لمنسق مجموعتها، خليهن الكرش في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفئة كانت في الصفوف الأمامية أيام الجائحة وبفضلها استقر تزويد السوق المغربية بجميع المواد الغذائية، لكنا تعاني الآن من ارتفاع أسعار المحروقات، والارتفاع المهول في المواد الأساسية المرتبطة بالإنتاج الفلاحي، وأثمنة البدور والأسمدة.
ونبهت النقابة إلى اندثار وإتلاف مساحات كبيرة من الأشجار المثمرة بفعل سنوات الجفاف، وإلى جملة من الخروقات ومنها المحسوبية والزبونية التي تعرفها برامج الدعم المقدم لهذه الفئة، في غياب سجل الفلاحي.
وحذرت من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية والتفريق بين المناطق على أساس مواردها الطبيعية، وارتفاع أسعار المواد العلفية الأساسية، الشيء الذي أدى إلى تضرر مربي الماشية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
14 تعليقات
يجب المراعاة كذلك حال الفلاحة الصغار،لقد أصبحوا على حافة قدم من الفقر المذقع،ومنهم من لا يقدر هذه السنة على زراعة شبر واحد،لغلاء البذور والأسمدة وثمن الحرث.
بينما يباع للفساتين المغاربة الصغار بثمن أغلى مما يباع في الدول التي يصدر إليها….عيب وندعي تشجيع الفلاح …
الأسمدة في المغرب غالية الثمن 500درهم ل25كيلو
الفلاح المغربي غارق
لن يستفاد المواطن من هذا الدعم
الفلاح مسكين ليه الله
منذ توالي الحكومة الرئاسة الجديدة والمغرب لحد الآن لم يتسلم أي دعم وعود كاذبة وتمثيليات اتقوا الله فينا الفلاح البسيط أرضه جد متدهورة بسبب قلة الأمطار بها اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين وخفف عنا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
الفلاح البسيط الذي يعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالامطار التي يرحمها آلله من عنده أما الحكومة تى كل شيء بعينيها ولا تحرك ساكنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
نحن الفلاحون الصغار نطالب الحكومة بالتدخل الفوري لإنقاذ الأراضي الزراعية الفلاحية من الجفاف في ايجاد حلول جادة في احوالنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي نعيشها حالياً.
يجب وضع مخطط إيجابي لإنقاذ الفلاح البسيط الذي ينتظر الرحمة من عند الله تعالى ودعمهم .. إرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء..
الفلاح يشتكي من ارتفاع العلفية وكذا ارتفاع ساروخي المحروقات وهذا سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي وسيتسع إلى اتساع الفقر والهشاشة في العالم القروي ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ان كل هذه العوامل من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية والتفريق بين المناطق على أساس مواردها الطبيعية (ارتفاع أسعار المحروقات والمواد العلفية ) الشئ الذي سيؤدي إلى تضرر مربي الأغنام والفلاح البسيط لهذا نطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ المجال القروي فهو جد ماسة إلى الدعم..
هذآ الإرتفاع في المحروقات وفي المواد العلفية ستكون لها انعكاسات سلبية على الفلاح الصغير إن لم تجد لهم الحكومة حلا مناسبا يرضي الجميع ..
الفلاح البسيط أصبح على حافة الإفلاس لهذا يجب على الحكومة أن تراعي بجدية متطلبات الفلاح البسيط من أجل إنقاذ أرضه اللهم اسقينا الغيث نافعا لاضارا.