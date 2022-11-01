نقابة تطالب الحكومة بإقرار دعم استثنائي للفلاحين الصغار

2022-11-01 / 18:27
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هبة بريس _ الرباط

توقفت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عند التداعيات التي طالت صغار الفلاحين ابان جائحة كورونا التي تزامنت مع حالة جفاف .

وأشارت الكونفدرالية في مداخلة لمنسق مجموعتها، خليهن الكرش في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفئة كانت في الصفوف الأمامية أيام الجائحة وبفضلها استقر تزويد السوق المغربية بجميع المواد الغذائية، لكنا تعاني الآن من ارتفاع أسعار المحروقات، والارتفاع المهول في المواد الأساسية المرتبطة بالإنتاج الفلاحي، وأثمنة البدور والأسمدة.

ونبهت النقابة إلى اندثار وإتلاف مساحات كبيرة من الأشجار المثمرة بفعل سنوات الجفاف، وإلى جملة من الخروقات ومنها المحسوبية والزبونية التي تعرفها برامج الدعم المقدم لهذه الفئة، في غياب سجل الفلاحي.

وحذرت من اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية والتفريق بين المناطق على أساس مواردها الطبيعية، وارتفاع أسعار المواد العلفية الأساسية، الشيء الذي أدى إلى تضرر مربي الماشية، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات.

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‫6 تعليقات

  1. يجب المراعاة كذلك حال الفلاحة الصغار،لقد أصبحوا على حافة قدم من الفقر المذقع،ومنهم من لا يقدر هذه السنة على زراعة شبر واحد،لغلاء البذور والأسمدة وثمن الحرث.

  2. بينما يباع للفساتين المغاربة الصغار بثمن أغلى مما يباع في الدول التي يصدر إليها….عيب وندعي تشجيع الفلاح …

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