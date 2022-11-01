تصنيف دولي.. جامعة محمد الأول بوجدة تتميز في مجال الفيزياء

2022-11-01 / 17:57
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هبة بريس

تميزت جامعة محمد الأول بوجدة، مرة أخرى، في التصنيف الدولي “شنغهاي رانكينغ”، من خلال احتلالها للمرتبة الأولى وطنيا، وتصنيفها ضمن المراكز ال 400 على المستوى الدولي، في مجال الفيزياء.

وذكر بلاغ للجامعة أن هذه الأخيرة صنفت في مجال علوم الفيزياء ضمن أفضل 400 جامعة في العالم (المرتبة 301-400)، والأولى على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن هذا الترتيب يأتي ليجسد الجهود التي تبذلها كافة مكونات المؤسسة الجامعية لتحقيق التميز في العديد من المجالات المندرجة في إطار تطوير الجامعة.

كما ص نفت جامعة محمد الأول بوجدة، يضيف البلاغ، ضمن أفضل 30 جامعة على المستوى الإفريقي، والثانية وطنيا بعد جامعة محمد الخامس بالرباط (المرتبة 22)، وذلك وفقا للتصنيف العالمي « سيماغو إنستيتيوشنز رانكينغ / Scimago institutuions Ranking » ، الصادرة نتائجه في أكتوبر، والمعتمد في تصنيفه للمؤسسات الجامعية على ثلاثة مؤشرات رئيسية (البحث العلمي، والابتكار، والتأثير المجتمعي العالمي).

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