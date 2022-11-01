فلاديمير بوتين

بوتين يوعز بإعداد نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات

2022-11-01 / 17:33
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هبة بريس - وكالات

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي بإعداد مقترحات لإنشاء نظام لدخول الأجانب إلى روسيا بدون تأشيرات دون مبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء في قائمة التعليمات التي أعقبت اجتماع هيئة رئاسة مجلس الدولة: “إعداد وتقديم مقترحات لإنشاء نظام لدخول مواطنين أجانب بدون تأشيرة إلى روسيا للسياحة والأعمال التجارية والأغراض التعليمية، وكذلك للمشاركة في الألعاب الرياضية والأحداث الثقافية (بغض النظر عن مبدأ المعاملة بالمثل)”.

وذكرت القائمة أيضا أن الرئيس الروسي أمر “بإعداد وتقديم مقترحات لتجديد التأشيرة الإلكترونية لمواطني الدول الأجنبية غير المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا والكيانات القانونية والأفراد الروس”.

كما أوعز بوتين للحكومة، إلى جانب وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي، بالنظر في زيادة حركة الطيران مع الدول غير المدرجة في قائمة الدول غير الصديقة.

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