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كورونا بالمغرب.. تسجيل 49 إصابة جديدة

2022-11-01 / 16:48
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء فاتح نونبر عن تسجيل 49 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 27 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و842 ألف و384 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و410 آلاف و449 شخصا، مقابل 24 مليون و911 ألف و945 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 53 ألف و610 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و265 ألف و650 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و127 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (26) ومراكش آسفي (8) والرباط سلا القنيطرة (6)، وفاس مكناس (6)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وسوس ماسة (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 242 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 3 حالات.

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