المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تستقبل المستفيدين من رحلة العمرة

2022-11-01 / 16:46
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هبة بريس

في إطار أنشطتها الثقافية والسياحية والدينية، تم اليوم بالمركب الاصطيافي التابع للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالرباط، استقبال المشاركين المستفيدين من الرحلة المنظمة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف لسنة1444 هجرية الموافق لسنة 2022ميلادية ، ابتداء من يوم الاثنين 31 أكتوبر والى غاية 14 نونبر 2022.

وقد عرفت هذه الرحلة مشاركة 87 شخصا، من بينهم 03 متقاعدين من مستخدمي المؤسسة المحمدية استفادوا من هذه الرحلة بالمجان.

وبهذه المناسبة، تم تنظيم حفل شاي بالمركب الاصطيافي بالرباط على شرف المشاركين في هذه الرحلة الدينية ونقلهم بعد ذلك عبر حافلات إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

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