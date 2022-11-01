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الصديقي: إنتاج الحبوب تراجع ب67% والقطاني ب13% والحليب ب11%

2022-11-01 / 16:38
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هبة بريس - الرباط

قدم محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حصيلة سلاسل الانتاج الرئيسية.

وذكر الصديقي في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن إنتاج الحبوب بلغ هذه السنة 34 مليون قنطار ، أي نقص ب67% ، والزراعات السكرية 3 ملايين طن أي نقص ب21%، ثم إنتاج القطاني الذي تراجع ب13%، مقابل استقرار إنتاج البواكر الذي بلغ 1.8 مليون طن.

بالمقابل، يضيف الصديقي، عرف إنتاج الحوامض والزيتون ارتفاعا بلغ على التوالي 2.6مليون طن، و2 مليون طن، مع استقرار معدل انتاج اللحوم البيضاء والبيض، وتراجع إنتاج الحليب ب11% والعسل ب10%

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