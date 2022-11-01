الزنقة13″تتوج بالجائزة الكبرى وجائزة التأليف في المهرجان الوطني للمسرح بأسفي

نجلاء مزيان

توجت مسرحية “الزنقة 13” لفرقة مسرح النون والفنون – قسم الشباب بالفقيه بن صالح ممثلة جهة بني ملال خنيفرة، بالجائزة الكبرى ( أحسن عمل مسرحي متكامل ) للمهرجان الوطني لمسرح الهواة في دورته الثالثة، الذي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة اسفي من 26 الى 29 اكتوبر الجاري.

كما توجت نفس المسرحية لمخرجها عبد الجليل أبو عنان، والتي أبدت منافسة قوية على جوائز المهرجان من خلال أدائها المميز، بجائزة أحسن نص مسرحي، والتي ظفر بها الكاتب عبد الفتاح عشيق.

كما ترشحت المسرحية ذاتها لجائزة التشخيص ذكور للفنان حميد الحو و كذا لجائزة السينوغرافيا للفنان يونس تفاحي وجائزة الاخراج للفنان عبد الجليل أبو عنان.

وقام بتجسيد أدوار هذا العمل المسرحي كل من حمزة عماري ومريم القديم وحميد الحو، وقد أنجز الكوريغرافيا إلياس مذكوري وأسامة الكليتي، وسعيدة الراوي، سينوغرافيا يونس تفاحي،و التأليف الموسيقي و الأداء لأسامة وبدي .

مسرحية الزنقة 13، حكاية اجتماعية، يمتزج فيها الدرامي بالتشويقي، لشخصيتين، محورها الباتول، تسافران بالمتلقي من الواقع عبر الخيال المسرحي الى فضاءات تطرح سؤال الذات والمجتمع والمستقبل، وسط هواجس يأس وإعاقة وخوف وضعف نفسي وجسدي بمحطة مهجورة يلتقي فيها العربي والمعطي ونجمة فيتأخر “الطاكسي” وتتصارع الافكار وتتشابك ليتحول صراع الافكار الى صراع الوجود .

يشار إلى أن المسرحية، التي ظفرت بهاتين الجائزتين، من بين ثمانية فرق متنافسة، هي من إبداع خريجي مركز النون والفنون السوسيو ثقافي ـ قسم الشباب الذي يركز على التكوين في الميدان المسرحي عبر ورشات نظرية و تطبيقية طيلة السنة .

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