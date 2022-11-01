ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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زيادة جديدة في أسعار المحروقات تلهب جيوب المواطنين

2022-11-01 / 15:17
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هبة بريس - الرباط

استيقظ المغاربة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.

وتفاجأ مواطنون بارتفاع أسعار الكازوال والبنزين بكافة المحطات بمختلف مدن المملكة.

وارتفعت أسعار الكازوال بحوالي درهما واحدا حيث تجاوزت في معظم المحطات سعر 16.80 درهما، في حين عرفت أسعار البنزين ارتفاعا طفيفا واستقرت في حوالي 15 درهما.

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون عن سخطهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية، معلقين بالقول “كالعادة الزيادة بالعرام والنقصان بالغرام”.

وطالب المواطنون، الحكومة بالتدخل الجاد و اتخاذ إجراءات فعلية وقرارات مستعجلة وملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وللحد من موجة هذا الغلاء.

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‫12 تعليقات

  1. حكومة اخنوش تدير ضهرها ضد المواطنين ولاتعير لهوم اهتمام في جميع المشاكل وشعرها من ورائي الطفان ؟؟؟؟؟

  3. اللهم قد جف الضرغ ويبس الزرع ولا مولى لنا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

  4. حكمة التجويع والتفقير والإهنة للفقراء والمحتاجين والمتشرذين والمسنين والشباب يموتون جوعا والتهميش والتفقير والإهانة بالجملة..

  5. يجب إعادة النظر في القرارات الصادرة من الحكومة حول الزيادات فالأمر لا يبشر حقا بالخير لا حول ولاقوة الا بالله..

  7. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال وسخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا واصرف عنا كل ما هو شر لنا إرادة الشعب ستنتصر بإذن الله ..

  10. رغم ان اسعار المحروقات كانت تراجعت سابقا .السؤال المطروح لماذا الحكومة لم تخفض اسعار المحروقات ؟!..

  12. ما يقوم به لوبي المحروقات و معه لوبي الحكومة الذي يقوم بحمايته في أخطر و أكبر و أبشع وضعية تضارب مصالح في تاريخ المملكة المغربية، هو جريمة بكل المقاييس الاقتصادية و الاجتماعية و الإنسانية

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