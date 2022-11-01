المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتعرف على منافسيه في الألعاب الفرنكفونية
هبة بريس ـ رياضة
تعرف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أقل من 20 سنة على منافسيه في دورة الألعاب الفرنكفونية التي ستجرى الصيف المقبل.
و حسب نتائج القرعة الخاصة بدورة الألعاب الفرنكوفونية التي ستنظمها كينشاسا بالكونغو الديمقراطية، فقد حل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في المجموعة الرابعة.
و سيواجه في دور المجموعات، المنتخب المغربي بطل النسخة الأخيرة من الألعاب الفرنكفونية كل من منتخبات كوت ديفوار ولبنان وغينيا.
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