المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يتعرف على منافسيه في الألعاب الفرنكفونية

هبة بريس ـ رياضة

تعرف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أقل من 20 سنة على منافسيه في دورة الألعاب الفرنكفونية التي ستجرى الصيف المقبل.

و حسب نتائج القرعة الخاصة بدورة الألعاب الفرنكوفونية التي ستنظمها كينشاسا بالكونغو الديمقراطية، فقد حل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة في المجموعة الرابعة.

و سيواجه في دور المجموعات، المنتخب المغربي بطل النسخة الأخيرة من الألعاب الفرنكفونية كل من منتخبات كوت ديفوار ولبنان وغينيا.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5