أمن ميناء طنجة المتوسط يحبط عملية تهريب كمية من المخدرات

2022-11-01 / 14:41
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، مساء يوم أمس الاثنين 31 اكتوبر ، من إجهاض محاولة تهريب 19 كيلوغرام و نصف من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية مسجلة بالخارج كانت متجهة على متن رحلة بحرية نحو أحد الموانئ الاسبانية.

عملية المراقبة والتفتيش المنجزة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة، وكذا إجراءات الفحص الآلي المجراة ، مكنت من العثور على كمية مهمة من مخدر الشيرا مدسوسة بطريقة محكمة بهيكل السيارة الداخلي .

و قد تم توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي مقيم بإسبانيا يبلغ من العمر 52 سنة، والذي تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية .

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‫7 تعليقات

  5. نتمنى من الشرطة والدرك تكثيف الجهود من أجل القضاء على هذا المخدر الذي يسبب في ضياع الكثير من الشباب..

  6. على القضاء تشديد العقوبات على كل من ظبط يتاجر في هاته السموم التي تقدم للشباب والتلاميذ خصوصا..

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