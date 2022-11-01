روسيا: منحنا أوكرانيا فرصة.. ولا عودة لاتفاق الحبوب
وسط عاصفة الاتهامات التي وجهت إليها من قبل العديد من الدول الغربية، خلال اليومين الماضيين، إثر تعليقها العمل باتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، وبعدما أكدت روسيا اليوم الثلاثاء استعدادها لمساعدة “الدول المحتاجة”، رأى مجلس الدوما الروسي أن بلاده منحت أوكرانيا فرصة عبر الاتفاق.
وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا أعطت الجانب الأوكراني فرصة لتصدير الحبوب التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدول الأكثر احتياجا في إفريقيا وآسيا، فذهب 3-4% فقط إلى هذه الدول، بينما ذهب معظم الكميات للدول الغنية في الاتحاد الأوروبي.
كما اعتبر في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق تيلغرام، أن أفعال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تجاوزت جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة تركيا وهيئة الأمم المتحدة، ما يدل على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف، وفق تعبيره.
وشدد على أن استئناف صفقة الحبوب بات مستحيلاً، خصوصاً بعدما جرى استخدام الممر الأمني لشن هجمات إرهابية، بحسب تعبيره.
10 تعليقات
إتفاق برعاية الأمم المتحدة و بوساطة تركية
روسيا تُرَكِعُ الغرب مرة أخرى..
رفض اتفاق روسيا مع اكرانيا حول تصدير الحبوب يهدد العالم بمجاعة ..
سياسة روسيا واضحة ليس مثل الغرب الذي يلعب بالشعوب وتجويعهم..
روسيا الحق والعدالة عاش بوتين رجل السلام ورجل الحق حفظه الله من كل شر وسوء..
المجد والنصر لروسيا العظمى قاهرة الغرب وحلف الناتو..
توقيف تصدير الحبوب والغاز ينذر بمجاعة عالمية خصوصا الدول النامية والفقيرة ..
روسيا لم تكن عدو للعرب ابدا اصلا عدونا هم امريكا والغرب الذي ياكل ثروة الامة من زمان ..
الدول الاستعمارية الغربية جميعها دموية بدون استثناء ..
الازمة تشتد وتشتد بسبب الاوبئة والحروب..
روسيا كانت تشعر اكرانيا كل مرة والأخيرة لا تستجيب..