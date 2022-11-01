روسيا: منحنا أوكرانيا فرصة.. ولا عودة لاتفاق الحبوب

هبة بريس - وكالات

وسط عاصفة الاتهامات التي وجهت إليها من قبل العديد من الدول الغربية، خلال اليومين الماضيين، إثر تعليقها العمل باتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، وبعدما أكدت روسيا اليوم الثلاثاء استعدادها لمساعدة “الدول المحتاجة”، رأى مجلس الدوما الروسي أن بلاده منحت أوكرانيا فرصة عبر الاتفاق.

وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا أعطت الجانب الأوكراني فرصة لتصدير الحبوب التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدول الأكثر احتياجا في إفريقيا وآسيا، فذهب 3-4% فقط إلى هذه الدول، بينما ذهب معظم الكميات للدول الغنية في الاتحاد الأوروبي.

كما اعتبر في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق تيلغرام، أن أفعال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تجاوزت جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة تركيا وهيئة الأمم المتحدة، ما يدل على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف، وفق تعبيره.

وشدد على أن استئناف صفقة الحبوب بات مستحيلاً، خصوصاً بعدما جرى استخدام الممر الأمني لشن هجمات إرهابية، بحسب تعبيره.

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