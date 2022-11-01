روسيا: منحنا أوكرانيا فرصة.. ولا عودة لاتفاق الحبوب

2022-11-01 / 14:06
0
هبة بريس - وكالات

وسط عاصفة الاتهامات التي وجهت إليها من قبل العديد من الدول الغربية، خلال اليومين الماضيين، إثر تعليقها العمل باتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا، وبعدما أكدت روسيا اليوم الثلاثاء استعدادها لمساعدة “الدول المحتاجة”، رأى مجلس الدوما الروسي أن بلاده منحت أوكرانيا فرصة عبر الاتفاق.

وأضاف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن روسيا أعطت الجانب الأوكراني فرصة لتصدير الحبوب التي كان من المفترض أن تذهب إلى الدول الأكثر احتياجا في إفريقيا وآسيا، فذهب 3-4% فقط إلى هذه الدول، بينما ذهب معظم الكميات للدول الغنية في الاتحاد الأوروبي.

كما اعتبر في منشور له بقناته الرسمية على تطبيق تيلغرام، أن أفعال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تجاوزت جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة تركيا وهيئة الأمم المتحدة، ما يدل على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف، وفق تعبيره.

وشدد على أن استئناف صفقة الحبوب بات مستحيلاً، خصوصاً بعدما جرى استخدام الممر الأمني لشن هجمات إرهابية، بحسب تعبيره.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض

وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض

2022-11-01 / 12:57
Photo of هنية يوجه رسالة إلى “القمة العربية” ويدعو لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني

هنية يوجه رسالة إلى “القمة العربية” ويدعو لدعم وإسناد…

2022-11-01 / 12:08
Photo of من بوادر فشل قمة الجزائر.. الحدث انطلق و الموقع الإلكتروني الخاص به خارج التغطية

من بوادر فشل قمة الجزائر.. الحدث انطلق و الموقع…

2022-11-01 / 10:18
Photo of البحرين.. مناشدة للبابا من عائلات سجناء محكوم عليهم بالإعدام

البحرين.. مناشدة للبابا من عائلات سجناء محكوم عليهم بالإعدام

2022-10-31 / 20:41
Photo of روسيا تنقل 500 ألف طن من الحبوب وامريكا ترحب

روسيا تنقل 500 ألف طن من الحبوب وامريكا ترحب

2022-10-31 / 19:48
Photo of انهيار الجسر المعلق في الهند.. السلطات توقف تسعة أشخاص

انهيار الجسر المعلق في الهند.. السلطات توقف تسعة أشخاص

2022-10-31 / 19:30
Photo of يحدث في الجزائر.. رئيس مجلس الأمة “الكذاب” يثير السخرية بمواقع التواصل

يحدث في الجزائر.. رئيس مجلس الأمة “الكذاب” يثير السخرية…

2022-10-31 / 15:53
Photo of مرة أخرى.. شخص يقتحم مصرفا بلبنان والأمن يخرجه بالقوة

مرة أخرى.. شخص يقتحم مصرفا بلبنان والأمن يخرجه بالقوة

2022-10-31 / 12:09
Photo of قبيل المونديال.. جداريات تتضمن أحاديث نبوية في شوارع قطر

قبيل المونديال.. جداريات تتضمن أحاديث نبوية في شوارع قطر

2022-10-31 / 11:50
Photo of لولا دا سيلفا يفوز بولايته الرئاسية الثالثة في البرازيل

لولا دا سيلفا يفوز بولايته الرئاسية الثالثة في البرازيل

2022-10-31 / 10:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق