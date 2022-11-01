ارتفاع أسعار حليب الأطفال.. ومواطنون يصرخون: “وليداتنا أيموتو بالجوع”

هبة بريس - الرباط

شهدت أسعار حليب الأطفال، ارتفاعا ملحوظا، خلال الأسابيع الأخيرة.

وكشف مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن الزيادات تراوحت بين 15 و 25 درهما في علب حليب الأطفال حسب نوعيتها وحجمها.

وعبر ذات المواطنون، عن سخطهم بسبب هذه الزيادات التي وصفت ب”الصاروخية” و”الصادمة”:

وفي هذا الصدد، قالت مواطنة “علبة الحليب اللي كناخذ لولدي تزادت ب20 درهم وكتكمل ليا ف5 أيام.. دابا أنضطر نعطي لولدي حليب الكرطونة ولا العبار وذنوبو على المسؤولين”.

وأضاف آخر “هاد المسؤولين ديالنا زادو فماكلة الكبار وسكتنا وليوما بغاو يخليو حتى وليداتنا بالجوع.. هذا راه منكر”.

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