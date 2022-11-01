ارتفاع أسعار حليب الأطفال.. ومواطنون يصرخون: “وليداتنا أيموتو بالجوع”
هبة بريس - الرباط
شهدت أسعار حليب الأطفال، ارتفاعا ملحوظا، خلال الأسابيع الأخيرة.
وكشف مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن الزيادات تراوحت بين 15 و 25 درهما في علب حليب الأطفال حسب نوعيتها وحجمها.
وعبر ذات المواطنون، عن سخطهم بسبب هذه الزيادات التي وصفت ب”الصاروخية” و”الصادمة”:
وفي هذا الصدد، قالت مواطنة “علبة الحليب اللي كناخذ لولدي تزادت ب20 درهم وكتكمل ليا ف5 أيام.. دابا أنضطر نعطي لولدي حليب الكرطونة ولا العبار وذنوبو على المسؤولين”.
وأضاف آخر “هاد المسؤولين ديالنا زادو فماكلة الكبار وسكتنا وليوما بغاو يخليو حتى وليداتنا بالجوع.. هذا راه منكر”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
يجب على الأمهات الابتعاد عن الرضاعة الصناعية واللجوء إلى الرضاعة الطبيعية ..
هذا راه منكر و كبير بزاف ،إن ما يقع فعلا يتطلب إجراء عاجلا ،إن يتوقف الجميع ان استعمال وسيلة النقل الخاصة و يذهب الجميع إلى النقل العمومي كما يحب مقاطعة كل السلع التي تعرف زيادات صاروخية بدون وجه حق في ضرب صارخ للقدرة الشراءية للمواطن، المسؤولين لديهم كل شيء بالمجان النقل و المنازل و كل شيء و المواطن عليه أداء كل شيء بالسعر الفلاني تتفوق السعر ضرائب الاستهلاك التي تصل إلى 20% اي أن هذه الحكومة الريعية تتاجر في قوت المواطن و في كرامة عيشه و بكل وقاحة تقترح عليه زيادة 25درهم .
خسءتم يا تجار السياسة يا من تقتلون كرامة المواطن و تراكمون الترواث و تقطعون ارزاق الملايين
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم الكل في الغلاء والآن حتى الأطفال ام يتركوهم في حالهم ؛ المرأة ماذا تأكل حتى توفر أغذية متوازنة من أجل الرضاعة الطبيعية اتقوا الله فينا لقد سئمنا..
أصلا المواد الغذائية المصنعة مجرد سموم الجسم فقط الاحسن الرجوع إلى الرضاعة الطبيعية أفضل بكثير.حيث وصا الله بها في كتابه الكريم.
إذا كانت فعلا الحكومة تهمها صحة الأطفال الرضع كان عليها أن تمنعه كليا من الصيدليات لانه لا منفع منه سوى الضرر في صحة الأطفال.
الطبقة البرجوازية هي من تستعمل الرضاعة الصناعية هههههههههههه فلا يهمنا ارتفاعه في اسعاره او انخفاظه كل ما يهمنا هو ما كفايا الابتزاز علينا في غلاء الاسعار المهولة في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني والمحروقات ووووووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
الرضاعة الطبيعية لا مثيل لها ؛ يستفيد منها الرضيع وتقوية مناعته من الأمراض.
الحكومة كل شيء تتوقعه منها لا شيء غريب الغلاء والغباء هههههههههههه
أين هي المراقبة من طرف المسؤولين الكل يلغي بلغاه والمسكين يتخبط مع الزمن ولقمة العيش والآن تقومون بارتفاع اسعار حليب الصناعي للأطفال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وانتهى الكلام.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) الرضاعة الطبيعية أفضل بكثير..
تركنا لكم هذآ الحليب الصناعي الذي لا فائدة منه سوى سموم الجسم فالله تعالى أوصى بالرضاعة الطبيعية حيث قال تعالى في كتابه الكريم ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان أشكر لي ولوالديك إلي المصير..) صدق الله العظيم..