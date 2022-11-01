وفاة الشيف أسامة السيد بعد صراع مع المرض

2022-11-01 / 12:57
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد وفاته في الساعات الأولى من الثلاثاء.

ونشرت الصفحة صورة الراحل وكتبت: “انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه”.

وكان الشيف أسامة نشر الشهر الماضي رسالة لمتابعيه طلب منهم فيها الدعاء له. وكتب فيها: “أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن”.

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