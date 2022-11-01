تطورات جديدة في ملف “عصابة الكنوز” بزاكورة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في آخر تطورات قضية مابات يعرف اعلاميا ب ” عصابة الكنوز “، والتي تضم 8 أشخاص من ضمنهم مسؤولين و موظفين، قررت العرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بورزازات، رفض طلب السراح المؤقت للمعتقلين بالسجن المحلي لورزازت منذ الأربعاء الماضي.

وكان دفاع الموقوفين، قد تقدم بطلب استئناف قرار قاضي التحقيق المكلف بالبحث، والقاضي برفض طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها المعنيون، مقابل كفالات مالية بلغت 300 ألف درهم، وهو الطلب الذي تم رفضه للمرة الثانية.

ويشار إلى أن 8 أشخاص ضمنهم مسؤولون بمدينة زاكورة، يقبعون بالسجن المحلي بورزازات، وذلك بعد قرار وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية على ذمة التحقيق، للإشتباه في انتمائهم لشبكة تنشط في السحر والشعوذة من أجل استخراج الكنوز، وهي الشبكة التي تفجر ملفها سنة 2017.

ويتعلق الأمر، برئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، ورئيس جماعة تنزولين، وموظف سابق بقباضة زاكورة (مقاول ثري) ومقاولين أخرين، وفلاح وفقيه يخضعون للإعتقال الإحتياطي، على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تدعى “سعاد” مؤخرا تتهم فيها المعنيين بالامر، باختطافها واستعمالها في الشعوذة والسحر لاستخراج الكنوز.

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