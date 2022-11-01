لعمامرة يتحسّر بسبب غياب الملك عن القمة: “كانت فرصة للقاء الزعيمين”

2022-11-01 / 11:12
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هبة بريس - الرباط

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن بلاده تبلغت رسميا بغياب ملك المغرب محمد السادس عن القمة العربية.

وقال لعمامرة في مقابلة مع قناة “العربية”، أن مشاركة الملك في أشغال القمة كانت ستحقق فرصة للقاء قائدي البلدين.

وأضاف لعمامرة، قائلا “بناء على ما تم تبادله من رسائل ومذكرات كنا نعتقد أن جلالة الملك محمد السادس سيشارك في القمة، قبل أن نبلغ بغيابه”.

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