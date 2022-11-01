لعمامرة يتحسّر بسبب غياب الملك عن القمة: “كانت فرصة للقاء الزعيمين”
هبة بريس - الرباط
قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن بلاده تبلغت رسميا بغياب ملك المغرب محمد السادس عن القمة العربية.
وقال لعمامرة في مقابلة مع قناة “العربية”، أن مشاركة الملك في أشغال القمة كانت ستحقق فرصة للقاء قائدي البلدين.
وأضاف لعمامرة، قائلا “بناء على ما تم تبادله من رسائل ومذكرات كنا نعتقد أن جلالة الملك محمد السادس سيشارك في القمة، قبل أن نبلغ بغيابه”.
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8 تعليقات
لعنة الله على المنافقين
كلام منافق كلام في كلام .الجزائر تتقن المراوغة الكدب .مشكلة المغرب مع الجزائر عميقة ومتشعبة حلها لن يتم الابوجود نظام ديمقراطي بالجزائر وانتخابات نزيهة بمعنى دولة مدنية وليست عسكرية
نعلة الله على المنافقين الملك ديالنا بزاف عليك كبير عليكم مستواكم ضعيف جداً جداً لم الشمل ؟؟!!! تشتيت شمل العرب بمباركة الدولة الشيعية ايران راه عقنا بكم يا الكبرانات
كنا نتوقع ان لا يحضر الملك محمد السادس هذه القمة الفاشلة لكون البلد المنظم لها لا يتمتع بثقة وبمصداقية اغلب الدول العربية فالجزاىر دولة منبودة ومعزولة نظرا لتهور حكامها العجزة وفشل سياستهم وضعف تجربتهم وسوء نيتهم
النفاق الجزاءري لا حدود له
ملكنا ملك العز ماكايتلاقاش مع ناس دون المستوى
هذا ما كانوا يريدون! حتى يمررون خدعتهم بأن المغرب هو الذي يتهرب من المصالحة.كل العالم أصبح يعرف الاعيبهم الصبيانية.
وهل استقبل هو ظيفه بوريطة ؟؟؟
قمة لم الشمل..كما سموها مع إغلاق الحدود والأجواء..