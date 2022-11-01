“خليه يخناز”.. مواطنون يقاطعون اقتناء البيض

هبة بريس - الرباط

تحت شعار “خليه يخناز”، قاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة اقتناء البيض بسبب ارتفاع أسعاره.

وتداول عدد من النشطاء، هاشتاغ “خليه يخناز”، داعين الى مقاطعة اقتناء البيض الذي تراوح سعره بين 1.50 درهما ودرهمين ببعض المناطق.

وطالب النشطاء، الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة وجمعيات حماية المستهلك بالتدخل لمراقبة أسعار هذا المنتج الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل جميع الفئات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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