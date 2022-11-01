“خليه يخناز”.. مواطنون يقاطعون اقتناء البيض
هبة بريس - الرباط
تحت شعار “خليه يخناز”، قاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة اقتناء البيض بسبب ارتفاع أسعاره.
وتداول عدد من النشطاء، هاشتاغ “خليه يخناز”، داعين الى مقاطعة اقتناء البيض الذي تراوح سعره بين 1.50 درهما ودرهمين ببعض المناطق.
وطالب النشطاء، الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة وجمعيات حماية المستهلك بالتدخل لمراقبة أسعار هذا المنتج الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل جميع الفئات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
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10 تعليقات
اسعار البيض وصلت في بعض المناطق الى 2 دراهم ..
الدين سوف تتدمر حياتهم هم الباعة بالتقسيط و الدين لا يتاجرون إلا في البيض سواء في الاسواق الأسبوعية او باعة متجولون وكدلك عمال مزارع البيض…اما أصحاب ضيعات انتاج البيض فالضرر شبه منعدم
كل اسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل مخيف..
الزيادة لم تستثمر اي شيء والحكومة لم اسقف اسعار المواد الغذائية..
في الواقع اي حاجة غلات يجب الاستغناء عنها أي المقاطعة للي هي أحسن سلاح في وجه المسؤولين
يعتبر البيض من بين المواد الحيوية التي يحتاجها المجتمع وله دور فعال فهذه الزيادة التي عرفها لا مبرر لها..
اين دور الجمعيات لحماية المستهلك والاحزاب والنقابات..
اسعار البيض والدجاج في ارتفاع مهول..
لك الله يا وطني الطبقة الفقيرة والمتوسطة تعاني ..
نريد حلا استعجالي لهذه الزيادة المهولة….