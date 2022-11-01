مراكش: انطلاق أشغال اللقاء الجهوي لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط لشراكة الحكومة المنفتحة

محسن الراضي - هبة بريس

انطلقت بمراكش صباح اليوم الثلاثاء فاتح نونبر أشغال اللقاء الجهوي لافريقيا والشرق الأوسط للحكومة المنفتحة ، بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور والمدير العام لشراكة الحكومة المنفتحة ووالي جهة مراكش اسفي ورئيس جهة مراكش اسفي وعدد من ممثلي الوفود الافريقية من رؤساء الحكومات المحلية ورؤساء جهات المغرب وكبار المنتخبين يمثلون عدد من الدول الافريقية الاعضاء في هذه الشراكة، التي انظم إليها المغرب في أبريل سنة 2018.

وأكدت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية أن هذا اللقاء الجهوي مناسبة لتبادل الأفكار والتجارب والخطوات الفضلى، لتكريس مبادئ الحكامة والشفافية والمشاركة المواطنة ،لتحقيق التنمية التي تبقى الهدف الاسمى لهذه الحكومات.

وتضم هذه الشراكة التي أطلقت منذ سنة 2011 أزيد من 77 دولة و 100 حكومة محلية ، وانضم المغرب لهذا التكتل في ابريل 2018 ليصبح بذلك عضوا فعال في الشراكة ولعل تنظيم هذا اللقاء بالمغرب يؤكد المكانة التي يمتاز بها المغرب بين الدول الأعضاء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0