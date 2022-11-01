من بوادر فشل قمة الجزائر.. الحدث انطلق و الموقع الإلكتروني الخاص به خارج التغطية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
انطلقت القمة العربية التي تحتضنها الجارة الشمالية بحضور محتشم لبعض من رؤساء الدول العربية و تمثيلياتها و ذلك في ظل غياب أغلب و أبرز الملوك و الرؤساء للدول الكبيرة و المؤثرة عربيا.
هذا الحضور المحتشم و الهزيل لقادة الدول العربية و الذي يعتبر الأضعف في تاريخ القمم العربية منذ بدايتها، يوازيه فشل تنظيمي كبير انعكس على استقبال الوفود المشاركة و التي تفاجأت بمستوى الاستقبال و غياب البروتوكول المعمول به عادة في مثل هاته المناسبات.
مشاكل بالجملة أظهرت و بما لا يدع مجالا للشك أن قمة الجزائر ستتحول لمواد دسمة و ساخرة لوسائل الإعلام العالمية لنقل تفاصيل الفضائح الموازية لها، و التي كان من بين تجلياتها غياب أي معلومة بالموقع الرسمي الذي خصصته للجزائر لهاته القمة.
فمن خلال تصفح الموقع الخاص بالقمة التي انطلقت باجتماع وزراء الخارجية، و صبيحة يوم انطلاق الحدث فعليا، تستقبلك واجهة الموقع و هو بالمناسبة “رسمي” صرفت عليه الدولة الجزائرية مبالغ مهمة من مال الشعب المقهور، تستقبلك عبارة: “يرجى الانتظار الموقع في طور التحيين”، كما تظهر الصورة أسفل المقال و المؤرخة بفاتح نونبر 2022 في حدود الساعة العاشرة صباحا.
صدق من قال هي قمة بلا قادة و قمة بلا بروتوكول و قمة بلا موقع رسمي و قمة بلا هدف و قمة بلا هوية و قمة بالمسمى فقط…
10 تعليقات
ويل للعرب من شر قد اقترب اليهم إذا حرموا أنفسهم من فرصة ربما قد لا تعود مرة اخرى..
اتفق العرب على ان لا يتفقوا. الجزائر استغنى عنها كل الدول وأصبحت أضحوكة..
دولة الجماجم والهياكل العظمية والاموات كيف لها ان تستقبل الاحياء .ما بقي لنا الا ان نقول لها عظم الله اجوركم ايها السلطة الحاكمة … .
ناصر بوريطة الرجل المناسب في المكان المناسب أعانك الله.الله الوطن الملك الصحراء المغربية عاش الملك..
الاعتذار والخريطة المغربية بصحرائها كاملة ورفرة علم المملكة المغربية وعدم استضافة المتطفل الرخيص بزريبة الكبرنات رغما عن أنوفهم..
الجزائر بعثت دعوة رسمية للمغرب لحضور مؤتمر القمة العربية وفي الاخير لم يستقبلوا وزير الخارجية المغربي بل استقبله نظيره الموريطاني…
الجزائر اصبحت أضحوكة العالم اسوء تنظيمها وعدم استقبال قادة الدول واستقبال ايران جعل كل الدول تمتنع عن حضور القمة..
هاته ليست قمة لكن سقوط و إنحدار لأن النية المبيتة غير المعلنة.
يعلنون لم شمل و هم يضمرون التشتيت و يعلنون الأخوة وهم يصنعون العداوة.
يساندون إيران عدوة العرب و يدعون نصرة فلسطين لكن بالقياس و القول فقط.
فشل القمة منذ البداية بكل المقاييس..
الجزائر من هنا ستصبح عدوة الدول ..