من بوادر فشل قمة الجزائر.. الحدث انطلق و الموقع الإلكتروني الخاص به خارج التغطية

2022-11-01 / 10:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلقت القمة العربية التي تحتضنها الجارة الشمالية بحضور محتشم لبعض من رؤساء الدول العربية و تمثيلياتها و ذلك في ظل غياب أغلب و أبرز الملوك و الرؤساء للدول الكبيرة و المؤثرة عربيا.

هذا الحضور المحتشم و الهزيل لقادة الدول العربية و الذي يعتبر الأضعف في تاريخ القمم العربية منذ بدايتها، يوازيه فشل تنظيمي كبير انعكس على استقبال الوفود المشاركة و التي تفاجأت بمستوى الاستقبال و غياب البروتوكول المعمول به عادة في مثل هاته المناسبات.

مشاكل بالجملة أظهرت و بما لا يدع مجالا للشك أن قمة الجزائر ستتحول لمواد دسمة و ساخرة لوسائل الإعلام العالمية لنقل تفاصيل الفضائح الموازية لها، و التي كان من بين تجلياتها غياب أي معلومة بالموقع الرسمي الذي خصصته للجزائر لهاته القمة.

فمن خلال تصفح الموقع الخاص بالقمة التي انطلقت باجتماع وزراء الخارجية، و صبيحة يوم انطلاق الحدث فعليا، تستقبلك واجهة الموقع و هو بالمناسبة “رسمي” صرفت عليه الدولة الجزائرية مبالغ مهمة من مال الشعب المقهور، تستقبلك عبارة: “يرجى الانتظار الموقع في طور التحيين”، كما تظهر الصورة أسفل المقال و المؤرخة بفاتح نونبر 2022 في حدود الساعة العاشرة صباحا.

صدق من قال هي قمة بلا قادة و قمة بلا بروتوكول و قمة بلا موقع رسمي و قمة بلا هدف و قمة بلا هوية و قمة بالمسمى فقط…

 

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