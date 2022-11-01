هيفاء وهبي عن صورتها المثيرة للجدل: حملة مبرمجة
علقت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي للمرة الأولى على حملات التنمر التي تعرضت لها، بالتزامن مع الحفل الغنائي الذي أحيته في موسم الرياض، ولقائها جمهورها في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.
وأجرت هيفاء مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، ووجهت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ لمنحها فرصة لقاء جمهورها السعودي للمرة الأولى.
واعتبرت أن اللقاء كان رائعا بعد اشتياق بينها وبين الجمهور، كما تملكتها العديد من الأحاسيس قبل انطلاق ذلك الحفل، الذي وصفته بأنه من أجمل لحظاتها الفنية.
وفيما يخص حملات التنمر التي تعرضت إليها بسبب الصور التي التقطت لها بدون إضاءة جيدة، ردت هيفاء بأنها لم تتوقف عند هذا الأمر، خاصة وأنه من الممكن أن يحدث مع أي فنان.
وذكرت أن الرد الحقيقي هو ظهورها أمام الجمهور على المسرح، وتقديم فنها، والتفاعل مع الحضور.
وتحدثت الفنانة عن حملات مبرمجة تستهدفها، ويحركها أشخاص لهم أغراض، خاصة أن المشاركة في مثل هذا الحدث الضخم ثير حسد البعض.
“العبوها أذكى من كده”.. بهذه الرسالة ردت المطربة اللبنانية على هؤلاء الأشخاص المغرضين.
9 تعليقات
يجب رد الاعتبار للمشاهدين لخداعهم بالسناب كل هذه السنوات ..
سبحان المعز المذل ولا يصح إلا الصحيح….
اغلب الناس تحب و تعجب و تشجع الشكل و المظهر ولا يهتمون بالجوهر ..
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم فعلا عمليات التجميل خربت عقولهن .وما أحلى من الطبيعي..
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام .. اللهم اهدي عبادك من هذه الموضة البشعة .
الجمال والكمال لله وحده الكل زائل سبحان المعز المذل..
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .حسبنا الله ونعم الوكيل ..
تشويه صورة الخالق يجب ترك الاشياء طبيعية على وجهها الطبيعي .
اغلب الفنانين والممثلين يحملون شبهات الجمال والفساد ويصابون في التالي بالامراض المعدية..