وزيرة المالية: دعم الحكومة للسكر والقمح والغاز مستمر
هبة بريس
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن دعم الحكومة للسكر والقمح والغاز مستمر.
وأفادت الوزيرة خلال استضافتها بالنشرة المسائية بقناة الأولى أمس الاثنين، أنه تم تخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة لذا الغرض، وبالتالي، تضيف الوزيرة، لن تشهد أسعار هذه المواد أي تغيير.
وأضافت فتاح العلوي، أن هناك آليات جديدة لدعم الفئات الهشة أتى بها مشروع قانون المالية، مشيرة الى أن الأمر يحتاج عملا وبرامج اجتماعية خاصة، سيتم الاشتغال عليها في أوائل السنة المقبلة.
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10 تعليقات
المقاطعة هي الحل ستتسبب لهم في خسائر كثيرة لان الشعب من يمكن له التحكم في زمام الأمور لاكن للأسف نجحوا في زرع الخوف في نفوس المغاربة والقادم أخطر بكثير لان الشعب صامت..
الازمة على جميع الدول العالمية اللهم سترك علينا ..
للأسف الأوضاع صارت مزرية و العديد من الأسر لم تعد قادرة على مسايرة الأزمة..
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. انها كارثة إنسانية ..
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من كان سبب في ارتفاع اسعار غلاء المعيشة..
الشعب يعاني من هاته الزيادات المتتالية لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
نريد تسقيف اسعار المواد الغذائية ودعم الطبقة الهشة ..
الدخل اليومي للمواطن اصبح غير كافي لتسديد حاجياته اليومية..
لابد من ايجاد حل سريع وفعال لهاته الزيادات التي ارهقت المواطن البسيط..
الأسر الفقيرة والمتوسطة تعاني في صمت..