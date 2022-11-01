وزيرة المالية: دعم الحكومة للسكر والقمح والغاز مستمر

هبة بريس

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن دعم الحكومة للسكر والقمح والغاز مستمر.

وأفادت الوزيرة خلال استضافتها بالنشرة المسائية بقناة الأولى أمس الاثنين، أنه تم تخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة لذا الغرض، وبالتالي، تضيف الوزيرة، لن تشهد أسعار هذه المواد أي تغيير.

وأضافت فتاح العلوي، أن هناك آليات جديدة لدعم الفئات الهشة أتى بها مشروع قانون المالية، مشيرة الى أن الأمر يحتاج عملا وبرامج اجتماعية خاصة، سيتم الاشتغال عليها في أوائل السنة المقبلة.

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