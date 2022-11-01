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طقس الثلاثاء.. استمرار حرارة الجو بعموم مناطق المملكة

2022-11-01 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والسواحل الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالنصف الشمالي للمملكة مع تناثر حبات من الغبار محليا بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 5 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس وما بين 9 و 15 درجة بالريف، والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، فيما ستكون بين 17 و 23 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و21 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، في انخفاض خصوصا بالمناطق الشمالية و الوسطى.

أما البحر فسيكون هادئا على الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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