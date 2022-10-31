لعمامرة: نسبة مشاركة الرؤساء بقمة الجزائر “محترمة”

هبة بريس _متابعة

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن نسبة مشاركة الرؤساء في قمة الجزائر مقارنة بقمم عربية سابقة تعد “نسبة كبيرة جدا ومحترمة”، مع الأخذ في الاعتبار أن “ثمة دولا بلا رئيس، أو رئيس وزراء، وأن لدى قادة دول أخرى ارتباطات مسبقة مثل الملك البحريني الذي سيستقبل بابا الفاتيكان”.

وقال لعمامرة أن الجزائر – البلد المضيف للقمة – “ترغب في فسح المجال أمام كل القادة العرب لمعالجة القضايا المطروحة”، وأن مستوى التمثيل “يرجع إلى رغبة كل دولة في تحديد من يمثلها”.

وأضاف أن بلاده المضيفة للقمة “ترحب بكافة المندوبين والمفوضين ورؤساء الوفود، وأن الاجتماعات التحضيرية كانت ناجحةأ والوفود الدبلوماسية تغلبت على الصعوبات التي مرت بمراحل في العمل الدبلوماسي المبذول خلال الاجتماعات الوزارية، من مرحلة الاستماع وتقدير المواقف مرورا بتقريب وجهات النظر والتشاور والتفاوض وصولا إلى التقدم في نتائج العمل الدبلوماسي”.

وقال لعمامرة إن “مشاورات معمقة جرت حول مختلف المسائل السياسية وإن الوزراء توصلوا إلى مشاريع القرارات التي ستعرض على القادة في مؤتمر القمة.

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