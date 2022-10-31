Ministers and delegates attend a preparatory meeting before the beginning of the Arab Summit in Algiers, Algeria, Monday, Oct. 31, 2022. Algeria is readying to host the 31st Arab League Summit, the first since the outbreak of the coronavirus pandemic. In the three years that's passed, new challenges have drastically reshaped the region's agenda, with the establishment of diplomatic ties between Israel and the gulf, and the fallout of the war in Ukraine. (AP Photo/Anis Belghoul)

لعمامرة: نسبة مشاركة الرؤساء بقمة الجزائر “محترمة”

2022-10-31 / 23:26
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هبة بريس _متابعة

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن نسبة مشاركة الرؤساء في قمة الجزائر مقارنة بقمم عربية سابقة تعد “نسبة كبيرة جدا ومحترمة”، مع الأخذ في الاعتبار أن “ثمة دولا بلا رئيس، أو رئيس وزراء، وأن لدى قادة دول أخرى ارتباطات مسبقة مثل الملك البحريني الذي سيستقبل بابا الفاتيكان”.

وقال لعمامرة أن الجزائر – البلد المضيف للقمة – “ترغب في فسح المجال أمام كل القادة العرب لمعالجة القضايا المطروحة”، وأن مستوى التمثيل “يرجع إلى رغبة كل دولة في تحديد من يمثلها”.

وأضاف أن بلاده المضيفة للقمة “ترحب بكافة المندوبين والمفوضين ورؤساء الوفود، وأن الاجتماعات التحضيرية كانت ناجحةأ والوفود الدبلوماسية تغلبت على الصعوبات التي مرت بمراحل في العمل الدبلوماسي المبذول خلال الاجتماعات الوزارية، من مرحلة الاستماع وتقدير المواقف مرورا بتقريب وجهات النظر والتشاور والتفاوض وصولا إلى التقدم في نتائج العمل الدبلوماسي”.

وقال لعمامرة إن “مشاورات معمقة جرت حول مختلف المسائل السياسية وإن الوزراء توصلوا إلى مشاريع القرارات التي ستعرض على القادة في مؤتمر القمة.

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‫5 تعليقات

  2. ان المنافقين كانوا اخوان الشياطين .عندما جاء وزير العدل المغرب استقبله بوريطة .وعندما جاء بوريطة للجزاءر لم يستقبله لعمامرة على خلاف باقي الوزراء…..

  3. ما الجدوى من هذه القمة وفيها اختلاف ما بين القادة لكن بعد هذه الأخيرة ستعود حليمة الى عادتها القديمة

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