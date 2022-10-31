عطل يطال شبكة انستغرام

هبة بريس _ متابعة

أبلغ موقع انستغرام اليوم الاثنين 31 أكتوبر عن صعوبات واجهها مستخدموه الذين أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة، فيما أكدت المنصة الاجتماعية أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.

وغرّد قسم التواصل التابع لشركة “ميتا” في حسابه عبر تويتر “ندرك أن بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في انستغرام”، مضيفاً “نعمل على حلّ المشكلة ونعتذر عن إزعاجكم”.

وأكد عشرات المستخدمين الاثنين في منشورات عبر مواقع التواصل أنّهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في انستغرام أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أنّ حساباتهم عُلّقت.

ولفت موقع “داون ديتاكتر” المتخصص إلى أنّ العطل طال عدة آلاف من الحسابات، فيما سُجّل رقماً قياسياً للحسابات المُتوقّفة حوالى الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش وفي شتنبر، سُجّل خلل مماثل لم تنسر انستغرام عند حدوثه أي توضيح.

ويأتي انقطاع خدمة انستغرام بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة “ميتا” وتأثر به الثلاثاء الفائت مليارات من المستخدمين.

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