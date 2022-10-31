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ثاني ضربة موجعة لفرنسا.. بوغبا يغيب رسميا عن مونديال قطر

2022-10-31 / 22:32
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هبة بريس _ متابعة

تأكد بشكل رسمي غياب لاعب المنتخب الفرنسي بول بوغبا عن نهائيات كأس العالم قطر 2022، بحسب ما أعلنت وكيلة أعماله رافاييلا بيمينتا اليوم الاثنين.

وكان بوغبا الذي كان لا يزال في رحلة تعافٍ من جراحة في الركبة، قد تعرض لإصابة عضلية في الفخذ خلال التدريبات مع فريقه يوفنتوس الإيطالي.

وقالت وكيلة أعمال اللاعب الفرنسي: “بعد الفحوصات الطبية التي أجريت يوم أمس واليوم، من المؤلم جداً الإعلان أن بول بوغبا ما زال يحتاج إلى الوقت للتعافي من عمليته. لهذا السبب، لن يتمكن بول من الانضمام إلى المنتخب الفرنسي في قطر”.

وكانت الاختبارات التي خضع لها بوغبا في تورينو ثم بيتسبرغ (الولايات المتحدة) أكدت استحالة مشاركته في العرس العالمي الذي يبدأ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبات بوغبا ثاني ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي في خط الوسط بعد نجم تشيلسي الإنجليزي نغولو كانتي الذي أعلن سابقا انسحابه للسبب ذاته.

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‫12 تعليقات

  8. على أساس أنه لاعب محوري و ركيزة و مؤثر
    كان مهما في وقت ما
    الآن أصبح أقل من المتوسط

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