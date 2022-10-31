الشروع في محاكمة باشا وقائد ورؤساء جماعات ببولمان

ع محياوي – هبة بريس

ستشرع الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال باستئنافية بداية 8 نونبر من الشهر المقبل ، في محاكمة المتورطين في ملف شبكة ” مافيا العقار” بكيكو إقليم بولمان / ميسور .

ويحاكم المتهموم بالمنسوب إليهم بعد أن قدم الوكيل العام لاستنتاجاته حول مضامين محاضر التحقيق التفصيلي الذي أنهاه محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئافية فاس مع المتهمين في ملف شبكة ” مافيا العقار” بكيكو .

ويتابع المتهمون والبالغ عددهم 24 متهما من بينهم رجلا سلطة برتبة باشا وقائد ، 19 منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس ، من بينهم قائد سابق بقيادة كيكو يعمل حاليا بنفس الصفة بقيادة سيدي بنور ، ورئيسان سابقان لجماعة كيكو أحدهما ينتمي لحزب الحركة الشعبية، والآخر لحزب العدالة والتنمية .

فضلا عن نواب الأراضي السلالية وعدلان يعملان ببولمان وأعوان سلطة ، فيما يتابع في حالة سراح مؤقت خمسة متهمين ضمنهم رئيس منطقة حضرية بالحي الحسني بالبيضاء الذي تقررت متابعته في حالة سراح بضمان كفالة مالية محددة في مبلغ 10آلاف درهم .

ويتابع المتهمون من أجل جنايات تتعلق ب” التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن ، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية ، ومخالفة ضوابط البناء مع تبديد مستندات بسوء نية

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