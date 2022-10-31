الملك يبرق الرئيس الكوري معزيا في ضحايا حادث التدافع

2022-10-31 / 21:47
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هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، وذلك إثر حادث التدافع الذي وقع بالعاصمة الكورية سيول مخلفا العديد من الضحايا والمصابين.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد علمت ببالغ التأثر والأسى، بنبأ حادث التدافع المفجع الذي وقع بعاصمة بلدكم الصديق، خلال الاحتفال بعيد الهالوين، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين”.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لفخامة الرئيس الكوري، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الكوري الصديق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب المفجع، راجيا لهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

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‫19 تعليقات

  7. مرات نشك في كونو الانسان يختلف على الحيوان لأنو حتى الحيوانات احيانا لا يرتكبون هكذا حماقات

  9. مأساة تستحق المواساة
    لكن التزاحم لأمر تافه قد يأتي بالضحك
    أما الوفيات والاصابات فيستحقون التعاطف والمواساة

  13. حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للمواساة الشعوب كيفما كانت بماساتها المحزنة ..

  14. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للمواساة برقية تعزية بوفاة الضحايا في الاحتفالات بعيد الهالوين إثر مصابهم بهذا الجلل والمؤلم والمحزن فلا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.

  15. بدورنا نحن شعب مغربي نرفع أحر التعازي والمواساة للشعب الكوري بهذا الخبر المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

  16. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم احتفال بهذا العيد الهالوين كانت نهايته مؤلمة جداً ومحزمة حيث تسبب في كارثة إنسانية لاتنسى ابدا في تاريخ الدولة الكورية الجنوبية…الصبر والسلوان لعائلة الضحايا بهذا الخبر المحزن والمؤلم.

  17. تربطنا علاقة متينة وقوية وديبلوماسية فعالة ومنصفة وبعيدة المدى مع الدولة الكورية الجنوبية لهذا نرفع أحر التعازي والمواساة لهذا الشعب الكوري بهذا المصاب المفجع والمؤلم راجيا لهم الصبر والسلوان لدويهم.

  18. لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم عند سمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بهذا الخبر المحزن والمؤلم بعث برقية تعزية للرئيس الكوري بهذا الحدث المحزن فحفظه الله ورعاه ونصره وايده دائما سباقا للمواساة وحسن التعازي لهذا الشعب الكوري..

  19. الصبر والسلوان لدويهم في هذآ المصاب المفجع والمؤلم راجيا لهم المغفرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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