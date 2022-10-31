الملك يبرق الرئيس الكوري معزيا في ضحايا حادث التدافع

هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، وذلك إثر حادث التدافع الذي وقع بالعاصمة الكورية سيول مخلفا العديد من الضحايا والمصابين.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد علمت ببالغ التأثر والأسى، بنبأ حادث التدافع المفجع الذي وقع بعاصمة بلدكم الصديق، خلال الاحتفال بعيد الهالوين، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين”.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لفخامة الرئيس الكوري، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الكوري الصديق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب المفجع، راجيا لهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

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