الملك يبرق الرئيس الكوري معزيا في ضحايا حادث التدافع
هبة بريس _ و م ع
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا، وذلك إثر حادث التدافع الذي وقع بالعاصمة الكورية سيول مخلفا العديد من الضحايا والمصابين.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “لقد علمت ببالغ التأثر والأسى، بنبأ حادث التدافع المفجع الذي وقع بعاصمة بلدكم الصديق، خلال الاحتفال بعيد الهالوين، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين”.
وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك لفخامة الرئيس الكوري، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الكوري الصديق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب المفجع، راجيا لهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.
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12 تعليقات
الله ينصر سيدنا
الحمدلله على نعمة الإسلام نقطة إنتهى.
المشكله يعتبرون من الشعوب المثقفه
لا حول و لا قوة الا بالله
تحول الي هالوين حقيقي
الله يرحمهم لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
مرات نشك في كونو الانسان يختلف على الحيوان لأنو حتى الحيوانات احيانا لا يرتكبون هكذا حماقات
الحمد لله على نعمة الإسلام والمسلمين
مأساة تستحق المواساة
لكن التزاحم لأمر تافه قد يأتي بالضحك
أما الوفيات والاصابات فيستحقون التعاطف والمواساة
يا لطيف.. رجع هالوين حقيقي .. الحمد لله على نعمة الإسلام
الحمد لله رب العالمين على نعمة الاسلام
اللهم٠ حسن الخاتمة يا رب العالمين