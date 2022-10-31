بنعلي: برنامج الكهربة القروية الشمولي بلغ 99,85 في المائة

2022-10-31 / 21:20
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هبة بريس _ الرباط

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بأن نسبة الإنجاز في برنامج الكهربة القروية الشمولي بلغت، 99,85 في المائة إلى حدود نهاية شتنبر الماضي.

وأكدت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “تعميم الكهرباء في العالم القروي”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على استكمال هذا البرنامج عبر كهربة 410 من الدواوير خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، من أجل بلوغ نسبة 99,94 في المائة.

وأشارت إلى أن الوزارة تدرس ربط الدواوير التي لم يشملها البرنامج بعد بالكهرباء، ما سيكلف حوالي مليار درهم، لافتة إلى أن الإطار الأولي للبرنامج قد بلغ نهايته.

وأبرزت أن العمل جار على بلورة إطار جديد لبرنامج الكهربة القروية الشمولي، من خلال برنامج PERG 2.0 لاستكمال الكهربة القروية في المناطق النائية والمنعزلة عن الشبكة الكهربائية الوطنية من خلال التأهيل الطاقي للبنايات والمرافق التربوية والصحية والمساجد ودور الطلبة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيمكن من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وفي سياق متصل، أكدت بنعلي أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يحرص مع القطاع الخاص وبتنسيق مع الوزارة على تأمين المخزون الكافي من المحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، مضيفة أن الوزارة تشتغل على الترسانة القانونية والتنظيمية التي تهم قطاع الطاقات المتجددة.

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‫4 تعليقات

  3. هناك تقصير في اصلاح بعض الاعمدة المتساقطة والاسلاك المنتشرة على الارض وهذا يشكل خطرا كبيرا على المارة والحيونات .

  4. هناك بعض المنازل في المجال القروي ليس بها كهرباء وتقولون نسبة الكهرباء بالقرى وصل 99,85

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