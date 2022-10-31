طبيبات الجنوب يحيين الأمل في مرضى السرطان بأكادير

احمد اوزروتي _هبة بريس

في خطوة انسانية نالت استحسان الجميع، قامت جمعية طبيبات الجنوب، من خلال مؤسستهم ، بتنظيم يوم تحسيسي لفائدة مرضى السرطان بدار الحياة التابع لمركز لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان بأكادير.

وعرف النشاط الذي نظم يوم السبت 29 أكتوبر حضورا مهما اعتبارا للبرنامج الغني الذي وضعه أعضاء مكتب الجمعية، حيث كانت أبرز فقراته، اللقاء الذي جمع مرضى السرطان مع الدكتورة آمال شباش الأخصائية النفسية وفي العلاقات الزوجية، حيث تفاعل الجميع مع نصائحها وتوجيهاتها التي صبت في اتجاه كسب المريض لثقته في نفسه من خلال حب الذات وقول كلمة ” لا” متى كان ذلك ضروريا.

إلى ذلك أحيا فنانون حفلا بمقر دار الحياة لنشر البهجة والسعادة على وجوه المرضى.

يأتي هذا اللقاء لأجرأة البرنامج السنوي الذي سطرته الجمعية، والذي يشمل أنشطة خيرية، علمية، تكوينية صحية ،اجتماعية و ترفيهية، تروم الفئات المحتاجة.

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