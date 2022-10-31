روائح كريهة تزكم أنفاس البيضاويين وأصابع الاتهام تتجه صوب مصنع لكلأ الدجاج

هبة بريس - الدار البيضاء

تعاني ساكنة العاصمة الاقتصادية منذ أيام من انبعاث روائح نتنة تزكم الأنفاس، وتسببت في ظهور أعراض سلبية على بعض الافراد الذين يعانون من ضيق التنفس والحساسية.

وعبر عدد من المواطنين البيضاويين المتواجدين في كل من “بيلفيدير ولاجيروند، وطريق أولاد زيان، وعين السبع..” عن استيائهم من هذه الانبعاثات التي تطفو كل مساء في أجواء هذه المناطق.

وأشار مصدر لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية أن مصدر هذه الانبعاثات هو مصنع لإنتاج كلأ الدجاج متواجد قرب محطة أولاد زيان، حيث يفرز مخلفات ملوثة تنجم عنها روائح كريهة، وليس مطرح النفايات مديونةالذي تم الترويج إلى أنه سبب هذه الكارثة البيئية.

وفي هذا الصدد، قام مجلس مدينة الدار البيضاء بتشكيل لجنة للبحث والتقصي حول مصدر الروائح الكريهة التي يشتكي منها ساكنة عدد من الأحياء بالعاصمة الاقتصادية، الذين عبروا عن استيائهم من تسرب روائح كريهة إلى بيوتهم خلال الفترة المسائية، مطالبين مجلس المدينة، بالتدخل لإيجاد حل لهذه المعاناة.

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